Başkan Çetin yüzme havuzu inşaatını denetledi

Pursaklar Belediyesinin ilçe genelinde art arda yükselen projelerinden biri olan Saray Yarı Olimpik Yüzme Havuzu inşaatını yerinde denetleyen Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, “Havuz çalışmamız kısa sürede tamamlanarak hemşehrilerimizin hizmetinde olacak. Hastane ve yüzme havuzuyla birlikte ilçemizdeki bütün eksikleri çok şükür tamamlamış bulunuyoruz” dedi.

Saray Mahallesi'ndeki Kaymakamlık binasının yanında inşa edilen Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda son hazırlıklar yapılıyor. Selçuklu ve modern mimari ile tasarlanan ve Kaymakamlık binası ile bölgeye yeni bir siluet kazandıran yüzme havuzu 4 kat olarak inşa edildi. İçerisinde asansör, bay-bayan spor salonu-fitness salonu, kafeterya, 240 kişilik seyirci kapasiteli 1 adet yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, 1 adet antrenman havuzu, 1 adet çocuk havuzu, 2 adet sauna-buhar odası, giyinme ve soyunma kabinleri, duş ve lavabolar, 11 adet sınıf/kurs odası, 4 adet idari ofis, 1 adet sağlık odası, 1 adet antrenör odası, 69 araçlık açık otoparkı bulunuyor. Çevre düzenlemesi yapılan ve tribün koltukları monte edilen yüzme havuzunun kısa sürede hizmete açılması planlanıyor.