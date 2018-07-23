Diğer
Kategoriler
23 Temmuz 2018 10:10

Başkan Çetin’den binlerce çocuğa spor malzemesi

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, ’Okullar Hayat Olsun’ projesi kapsamında, yaz spor okuluna kayıt yaptıran öğrencilere spor malzemeleri dağıttı.

Başkan Çetin’den binlerce çocuğa spor malzemesi

23 Temmuz 2018 10:10


Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, ’Okullar Hayat Olsun’ projesi kapsamında yaz spor okuluna kayıt yaptıran 2 bine yakın öğrenciye spor malzemesi hediye etti. Saray İlkokulunda düzenlenen törenle öğrencilere şort ve tişörtler dağıtan Başkan Çetin, "Pırıl pırıl çocuklarımızı yaz tatilinde misafir edip onlara spor eğitimi vereceğiz. Çocuklarımız spordan ve eğitimden hiçbir zaman kopmasınlar diye bu eğitimleri okul bahçelerinde yapıyoruz. Hepsine eğlenceli bir yaz okulu dönemi diliyorum” dedi.


Milli Eğitim Bakanlığının 2012 yılında başlattığı ’Okullar Hayat Olsun’ projesini uygulamaya koyan ilk belediye olan Pursaklar, okul bahçelerinde ücretsiz olarak düzenlenen yaz spor okulunda voleybol, futbol, tekvando ve basketbolun yanı sıra Adab-ı Muaşeret eğitimi ve çeşitli sosyal aktiviteler de sağlıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç