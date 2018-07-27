Başkan Çetin’den çocuklara hediye

Bina sakinleriyle de konuşan Çetin “2004’te yola çıkarken gönüllere talibiz dedik ve hamdolsun o gün bugündür gönül belediyeciliği seferberliğini sürdürüyoruz” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017’de sünnet ettirilen çocuklardan Pursaklar’da ikamet edenleri Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin evlerinde tek tek ziyaret ediyor. Belediyenin sosyal yardım müdürlüğü olan ’Tebessüm Çarşısı’ aracılığıyla sünnet olan çocuklara bisiklet hediye eden Çetin, program dahilinde her hafta 300’e yakın evi tek tek ziyaret ediyor. Çetin, gittiği adreslerdeki mahalle sakinleriyle de görüşerek talepleri dinliyor, çözüm önerileri sunuyor.

“2004’ten beri gönüllere dokunmaya devam ediyoruz ”

Sünnet ziyaretlerini değerlendiren Başkan Çetin, “2004’te yola çıkarken gönüllere talibiz dedik ve hamd olsun o gün bugündür gönül belediyeciliği seferberliğini sürdürüyoruz. Hayata geçirdiğimiz projeler gönüllere dokunan hizmetlerdir. İşimiz millete hizmet etmek, gönüllere dokunmak. Bizler Sayın Devlet Başkanımızın dediği gibi, ‘gönül belediyeciliği’ yapıyoruz. Hemşerilerimin kapısını çaldığımızda bizleri bağırlarına basıyorlar. Onların yüzündeki tebessüm bizim hizmet aşkımızı daha da arttırıyor. Onlarla bir araya gelmek, dertleşmek, ihtiyaçlarını karşılamak ve en önemlisi herkesi tebessüm ettirmek, dualarını almak bizim için en güzel hizmettir. Bu anlayışla gece gündüz demeden hizmet etmeyi sürdürüyoruz” dedi.