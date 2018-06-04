Başkan Çetin’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kampanyasına destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim kampanyasına Pursaklar da destek verdi. Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin öncülüğündeki heyet Ziraat Bankası Pursaklar Şubesine giderek bağışta bulundu. Başkan Çetin’e AK Parti Milletvekili Adayı Orhan Yeğin, İlçe Başkanı Servet Türkayık ve çok sayıda vatandaş eşlik etti. Banka şubesine giden heyet Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seçim çalışmalarında destek için açılan banka hesabına sırasıyla bağış yaptı. Bağış sonrası açıklama yapan AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı Servet Türkayık, “Bu kampanyada önemli olan miktar değil, katılımın çoğunluğudur. Herkes karınca kararınca Sayın Cumhurbaşkanımıza destek için burada. Pursaklar bu kampanyaya büyük teveccüh gösterdi. Bu nedenle diyoruz ki ‘Durmak yok yola devam.’ Hep birlikte 24 Haziran için gece gündüz durmadan çalışacağız” dedi.