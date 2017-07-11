Başkan Çetin’den Sakarya’ya ziyaret

Pursaklar Belediye Başkanı Çetin beraberindeki başkan yardımcıları Nedim Erçetin ve Seyit Mehmet Gümüş ile birlikte Sakarya Valisi Balkanlıoğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan Başkan Çetin “Sayın Valimiz Sakarya için güzel hizmetler yapacaktır. Kendilerine başarılar diliyorum. Rabbim yolunu açık etsin” dedi.

Misafirlerini makamında ağırlayan Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Pursaklar Belediye Başkanı Çetin ve heyetine teşekkür etti. Ziyaretin ardından Vali Balkanlıoğlu ile birlikte Sakarya Büyükşehir Belediyesini de ziyaret eden Çetin, Başkan Zeki Toçoğlu ile bir araya geldi. Misafirlerini başkanlık makamında ağırlayan Başkan Toçoğlu, belediyenin hizmetleri hakkında bilgi vererek fikir alışverişinde bulundu. Başkan Çetin ise Pursaklar Belediyesi’nin projelerini ve hizmetlerini paylaştı. Türkiye’de ilklere imza atan Pursaklar Belediyesi’nin projeleri Vali Balkanlıoğlu ve Belediye Başkanı Toçoğlu’nun da beğenisini kazandı. Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Pursaklar Belediyesi’nin yayınlarından olan Şehristan ve Medeniyet Beşiğimiz Kadim Şehirlerimiz kitaplarını Balkanlıoğlu ve Toçoğlu’na hediye etti.