Başkan Çetin’den zabıtalara kutlama

Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Aytaşgın ve zabıta memurları, Belediye Başkanı Selçuk Çetin’i makamında ziyaret etti. Personelini makamında kabul eden Çetin, “Zabıta memurlarımız gece gündüz demeden ilçe halkının huzur ve güveni için canla başla çalışıyorlar. Hepsine çalışmalarında başarılar diliyor, Zabıta Haftalarını tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Personeli temsilen Zabıta Müdürü Aytaşgın ile birlikte pasta kesen Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, personeli tek tek tebrik edip yaş pasta ikram etti. Başkan Çetin’e desteklerinden dolayı teşekkür eden Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Aytaşgın “Başkanımız desteklerini bizlerden hiçbir zaman esirgemedi. Ekiplerimiz de bu destekle her zaman büyük bir özveri ile çalıştı. Kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi. Ziyaretin ardından Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin personel ile birlikte günün anısına toplu fotoğraf çektirdi.