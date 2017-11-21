Başkan Duruay: "2018 yılında Konya yolunun temeli atılacak"

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, katıldığı bir radyo programında Konya yolunun şehri ikiye böldüğünü belirterek, 2018 yılında Konya yolunun temelinin atılacağı bilgisini verdi. Duruay, Mogan Gölü’nün temizlenmesiyle ilgili de, "Temizliği yapan imbat adlı geminin arkasında küçük bir gemi var. O küçük gemi İmbat’ın uzanamadığı kıyılara yanaşarak içeriden aldığı balçığı imbat gemisinin bulunduğu yere atıyor. İmbat ise balçığı, borular yoluyla şantiye alanına gönderiyor. İmbat’ın sistemi bulunduğu yeri ve 50 metrekare çapında bir alanı temizliyor olması. Orası bitince karşıya geçerek tekrar 50 metrekare alanı temizliyor. İmbat, zikzak çizerek temizleme işlemini yerine getiriyor. Kuş bakışı bakıldığında gölün temiz tarafı ile kirli tarafı anlaşılıyor" ifadelerini kullandı.

Gölbaşı’nda verilen seminerlerin önemine değinen Duruay, ilçe insanının her konuda bilgili olması gerektiğini ifade ederek, "Düzenli olarak farklı konularda seminerlerimiz yapılıyor. Bu bir bilgi hizmetidir. Aile, sağlık, kadın, erkek, çocuk, şiddet, kötü alışkanlıklar gibi önemli konularda ayda en az iki kere seminer veriyoruz. Katılımların yoğunlukta olması bizi mutlu ediyor. Çocuklara ise tiyatro oyunları ile bilgiyi, düşünceyi empoze etmeye çalışıyoruz. Ayrıca ilçemizde 860 vatandaşımız, 18 farklı branşta eğitim görüyor. Vatandaşlarımız, gitar, bağlama, piyano, keman, ney, Türk Halk Müziği Korosu, şan, drama, tiyatro, halk dansları, satranç, bale, jimnastik, diksiyon, ebru-tezhip, yumurta sanatı, kara kalem ve yağlı boya resim branşları gibi alanlarda eğitim alıyor" diye konuştu.

Zübeyde Hanım Sosyal Tesisinin bir önceki yapısına göre 3 katı büyüklüğünde olduğunu belirterek hizmet anlamında üst düzey bir yer olacağını dile getiren Duruay, "Eskisinden daha büyük ve daha çok ihtiyaca hizmet edebilecek bir yer inşa ettik. Zabıta Amirliği, engelliler merkezi,düğün salonu, çok amaçlı salon,hayır çarşısı,derslikler gibi imkanlar yer alacak.Şehrin göbeğinde,ulaşım sıkıntısının olmadığı ve vatandaşımızın belki de en sosyal olacağı bir yer tasarladık. Bu kış Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’nin de açılışı yapılacak" dedi.