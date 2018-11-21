Başkan Duruay: “4,5 yılda Gölbaşı'nın kronik sorunlarını çözdük”

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Gölbaşı'nın kronik hale gelen sorunlarını 4,5 yılda önemli ölçüde çözdüklerini ifade etti.

Başkan Duruay, öncelikle Gölbaşı'nın simgesi olan Mogan Gölü'nün temizliği meselesinin 30 yıldır gündemde olduğunu, Temmuz 2016'da başlatılan Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise ikinci en büyük iç su temizlik projesi ile Gölbaşı'nın birinci kronik sorununu çözdüklerini ifade etti.

Duruay, “Mogan Gölü temizlik projesi ile gölümüzün önemli bir kısmı temizlendi. İnşallah çok yakında tamamı temizlenerek gölümüz eski berrak günlerine kavuşacak”dedi.

“Üçlü olsun güçlü olsun dedik sözlerimizi tuttuk”

Duruay, Gölbaşı'nın bir diğer ikinci önemli sorununda Gölbaşı'nı bir bütün haline getiren Konya Yolu'nun Alta Alınması Projesi'nin de yapımına başlandığına dikkat çekti.

Başkan Duruay, “Gölbaşımızı iki parçaya bölen, şehir içerisinde üzücü trafik kazalarına neden olan ‘Konya Yolunun Alta Alınması' bizim söz verdiğimiz, üzerinde önemle durduğumuz bir diğer projeydi. Çok şükür hükümetimiz de bu projeyi sahiplenerek her türlü maddi ve manevi desteği verdi. Bizde belediye olarak zemin etüd çalışmasını ve projelendirme çalışmasını üstlendik.Konya Yolunun alta alınmasıyla artık Gölbaşımız iki yakası bir araya geliyor.Bütün bunlar bizden önceki belediye başkanlarının da gündemindeydi ancak bu meselelerin çözümü bizim dönemimize nasip oldu. “Üçlü olsun, güçlü olsun” sloganıyla yola çıktığımız bu süreçte bütün bunları söz verdiğimiz gibi gerçekleştirdik.”

“Sanayi sitesi ticari alan olarak tescillendi”

“Yeşil alan ve spor alanı” olarak gözüken Gölbaşı Sanayi Sitesi'nin özel gayretler neticesinde ticari alan olarak tescillendiğine de dikkat çeken Duruay, “Mevcut sanayi sitesindeki dükkan sahiplerinin hak kaybına uğramaması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yaptığımız yoğun görüşmeler sonucunda “Yeşil Alan Ve Spor Alanı“ olarak gözüken şimdiki sanayi sitemiz “Ticari Alan” olarak tescil ettirildi. Sanayi esnafımızın hak mahrumiyeti ortadan kalktı ve bir kronik mesele daha çözülmüş oldu” dedi.

“Atatürk Sahil Parkı'nı belediyemize kazandırdık”

Son olarak yıllardır tartışmalara neden olan Atatürk Sahil Parkı'nın mülkiyet probleminin yine kendi dönemlerinde çözüldüğünü ifade eden Duruay, “Yine yoğun çalışmalarımız neticesinde “yeşil alan” olarak gözüken Atatürk Sahil Parkı'mızı belediyemizin mülkü haline getirdik. Mogan Park Maya Tesisleri'ni de Gölbaşı Belediyesi'ne kazandırdık” dedi.