Başkan Duruay, belediye personeli ile iftar sofrasında buluştu

Pembe Köşk Tesisleri’nde gerçekleşen iftar programına, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, meclis üyeleri ve belediye personelleri katıldı. İftar öncesi masaları tek tek dolaşan Başkan Duruay, belediye personeli ile tek tek selamlaştı ve ramazanlarını tebrik etti. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlanan iftar programında konuşma yapan Başkan Duruay, "Tutmuş olduğumuz oruçları, yapmış olduğumuz ibadetleri Mevla’m dergahında kabul ve makbul eylesin. Bizleri sevdiklerimizle beraber nice Ramazanlara eriştirsin" dedi.

Başkan Duruay, Gölbaşı Belediyesinde görevde 5. yılı bitirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Hep beraber Gölbaşı’na büyük hizmetler yaptık. Yaptığımız her hizmette hepinizin emeği var. Allah razı olsun. Gölbaşı’na hizmet etmek, Gölbaşı Belediyesinin her kademesinde görev yapan kardeşlerimiz için artık bir vazife değil, vazifeden de öte bir namus şeref meselesi olmuştur. 15 Temmuz’da Gölbaşı halkımızın göstermiş olduğu o duyarlılık, vefakar, cefakar, canını dişine takıp çoluğunu çocuğunu, malını mülkünü hiç düşünmeden hayatını hiçe sayarak, sokağa çıkan Gölbaşılı hemşehrilerimize artık hizmet etmek görevden ötedir" diye konuştu.

"Mesai arkadaşlarımızla son 15 yılın en büyük yatırımını yaptık”

Konuşmasında ayrıca ’Konya Yolu Alta Alınması’ projesi ve Gölbaşılıların yıllardır beklediği Mogan Gölü’nün temizlenmesi projesinin son Gölbaşı’na yapılan son 15 yılın en büyük devlet yatırımları olduğuna dikkat çeken Duruay, "Gölbaşı’nda en büyük eksiklerden bir tanesi olan devlet hastanemizin yapımına da ruhsatı verdik. 2018 yılında Gölbaşı’na yakışır bir vaziyette, 250 yataklı hastanemize hep beraber kavuşacağız. Ayrıca hep söylediğim şey, Türkiye’nin başkenti Ankara, baş ilçesi de Gölbaşı’dır. Türkiye Gölbaşı’ndan idare ediliyor ama Gölbaşımızda MOBESE yoktu. Hatırlarsanız her ay bununla ilgili gazetelerde haberler olurdu. Şu anda Gölbaşı’ndaki MOBESE Ankara’da hiçbir ilçede olmayacak şekilde faaliyete geçti" ifadelerini kullandı.

Başkan Duruay’ın personelle buluştuğu iftar programı tasavvuf müziği dinletisi ve semazen gösterileri ile sona erdi.