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21 Mayıs 2018 11:05

Başkan Duruay, Bezirhaneli vatandaşlarla iftarda buluştu

Gölbaşı Belediyesi, Ramazan ayında geleneksel hale getirdiği iftar programlarına Bezirhane Mahallesi’nde devam etti.

Başkan Duruay, Bezirhaneli vatandaşlarla iftarda buluştu

21 Mayıs 2018 11:05

İftarda Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay vatandaşlarla bir araya geldi.


Gölbaşı Belediyesinin geleneksel iftar programlarının bu seferki adresi Bezirhane Mahallesi oldu. Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, iftardan önce vatandaşlarla selamlaşarak Ramazan ayını tebrik etti.


Ramazan ayının birlik, beraberlik ve hoşgörü ayı olduğunu ifade eden Başkan Duruay, “Hemşerilerimizle mahallemizde beraber iftar açalım diye geldik. Bizleri şereflendirdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Allah’ım tutmuş olduğumuz oruçları, yapmış olduğumuz ibadetlerimizi dergahında kabul eylesin. Sevdiklerimizle beraber afiyet içerisinde nice Ramazanları, bayramları nasip etsin. Hepinizden Allah razı olsun” diye konuştu.


İftar programına AK Parti İlçe Başkanı Selim Akceylan ve mahalle muhtarı da katıldı.




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