Başkan Duruay, Cihannüma Derneği üyeleri ile sahur yaptı

Kur’an-ı Kerim tivaleti ve ilahilerin okunmasıyla başlayan programda konuşma yapan Başkan Duruay, “Burada siz kardeşlerimizle birlikte olmaktan onur duyuyorum. Gölbaşı’nda sizlerin bir kardeşi var. Burası sizlerin evi, ne zaman bir isteğiniz arzunuz olursa elimizden geleni yapmak için emrinizdeyim” dedi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay’ın ev sahipliğinde Pembe Köşk’te gerçekleşen sahur programına, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, AK Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül, Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Platformu Derneği Genel Başkanı Mustafa Şen, bakanlık müsteşarları ve dernek üyeleri katıldı.