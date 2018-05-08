Başkan Duruay esnaf ziyaretlerine devam ediyor

Esnaflarla sohbet edip sorunlarını dinlemek ve onlarla istişare ederek çözüm bulmak adına esnaf ziyaretlerini sürdüren Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Karanfil ve Cemal Gürsel caddelerindeki esnafları ziyaret etti.Başkan Duruay’ın esnaf ziyaretlerine AK Parti ilçe Başkanı Selim Akceylan da eşlik etti. Duruay esnaf ziyaretinde, göreve geldiklerinden bu yana yapılan çalışmaları anlattı, devam eden projelerin gidişatı hakkında bilgi verdi.

Başkan Duruay, “Esnaflarımız için üzerime düşen görevi yapma adına onları her fırsatta ziyaret ediyoruz. Yapılan hizmetler konusunda bilgi alışverişinde bulunarak hangi alanlarda ne tür hizmetlerinin olabileceği kapsamında bilgi alışverişinde bulunuyoruz” dedi.

“Konya Yolu Projesi esnafımızın yüzünü güldürecek”

Başkan Duruay esnaf ziyaretinde Gölbaşılıların yıllardır beklediği Gölbaşı’nın iki yakasını bir araya getirecek ‘Konya Yolu’nun Alta Alınması’ projesinin gidişatı hakkında bilgi verdi. Konya yolunun alta alınması projesinin Gölbaşı’na ekonomik olarak büyük kazanç sağlayacağına dikkat çeken Duruay, “Konya Yolu Projesi iki yakamızı birleştirerek,iki yaka arasındaki ekonomik sirkülasyonu canlı tutacak dolayısı ile bu durum esnafımızın yüzünü güldürecek”dedi.