Başkan Duruay Gölbaşı’ndaki spor faaliyetlerini anlattı

Biz bu düşünceyi icraata dönüştürerek bir bayan futbol takımı kurduk. Başarı haberlerini de alıyoruz. Sporun ahlakı olur cinsiyeti olmaz" dedi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, katıldığı bir radyo programında Gölbaşı Belediyesinin spor faaliyetleri hakkında konuştu. Başkan Duruay, göl temizlendikten sonra kano, yelken ve kürek sporlarının gölde daha sağlıklı bir şekilde yapılabileceği söyledi. Su sporlarının eğitimi ve su sporları yarışları için gölün Haymana Yolu tarafında 50 bin metrekarelik bir alanın imara açıldığını belirten Duruay, ’’Gölün temizlenmesiyle birlikte kano, kürek, yelken federasyonlarıyla el ele vererek Gölbaşı’nda su sporlarını ileriye taşıyacağız. Ayrıca belediyespor kulübünede bu branşları açarak Gölbaşı’ndan hatta Ankara’dan gelen sporcularımızı burada yetiştirmeyi planlıyoruz. Bizim imkanlarımız, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle bu planlar hayata geçirilecek. Sadece su sporları değil hava sporlarını da geliştirmek istiyoruz. Planlarımız dahilinde planör uçak eğitimi için saha ayırdık. Onu da hayata geçirmek için ayrıca planlar yapıyoruz" ifadelerinde bulundu.

Sporun, insan sağlığı için ne kadar önemli ve değerli olduğunu belirten Duruay, bir insanın, çocuk yaşta spora alıştırılması gerektiğinin altını çizerek Gölbaşı’nın çocuklarını, spora nasıl yönlendirdiğini anlattı. Duruay, gölde yüzülemeyeceğinin altını çizerek buna alternatif olarak geliştirdikleri kapalı havuz projelerinde de bahsetti. Duruay, ’’Gölbaşı su ile anılan bir yer olduğu için ‘Gölbaşı’nda Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ diyerek havuz sayımızı üçe çıkardık. Nüfus yoğunluğuna bakarak kapalı havuzu fazla olan tek ilçe Gölbaşı. Bu konuda iddialıyız. Şu an yapımı devam eden Eymir Sosyal Tesisleri ve Mevlana Spor Merkezi’nde birer havuz olacak. Eymir Sosyal Tesisi’nde yer alan Türk Hamamı, fitness ve kapalı havuz sadece kadınlara özel olacak. Rauf Denktaş Kapalı Havuz ve Spor Kompleksi sadece erkeklere özel olacak. Çocuklar ise bütün kapalı havuzlarda eğitim alabilecekler. Özellikle çocuklarımızın yüzme sporunu yapmaları için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz" şeklinde konuştu.

’’Amatör Futbolda En İyi Alt Yapı Gölbaşı’nda’’

Gölbaşı Belediyespor’un futbolcu yetiştirme konusunda alt yapısının çok iyi olduğunu belirten Duruay, Ankara takımlarına 20 futbolcu gönderdiklerinin altını çizdi. Belediyelerin, genel olarak amatörde olup alt yapıyı oluşturmalarını ve birinci,ikinci liglerde oynayarak para israfını önleyerek onun yerine sporun farklı alanlarına harcamalar yapmalarını tavsiye etti. Futbolcu almak yerine futbolcu yetiştirmenin daha mantıklı olduğunu ifade eden Duruay, ’’skora değil spora önem ver" sloganı ile düşüncelerini destekledi.

Sporun her alanında cinsiyet ayrımını kaldırdıklarını belirten Başkan Duruay, "Bir kız çocuğu futbol oynamak istiyorsa futbol oynasın. Biz bu düşünceyi icraata dönüştürerek bir bayan futbol takımı kurduk. Başarı haberlerini de alıyoruz. Sporun ahlakı olur cinsiyeti olmaz" dedi. Duruay, programın sonlarına doğru spor ve sporcu ahlakından bahsederek şunları söyledi:

’’Sporcunun, spor ahlakını öğrenmesi sporun öğrenmesinden daha değerlidir. Ayna metaforunu düşünelim ne görürsen onu yansıtırsın. İnsan eğitimini ahlaklı bir şekilde aldığında beşeri hayata da bunu öyle yansıtır. Ben, sporun hem fizyolojik hem de psikolojik olarak insanı terbiye ettiğini düşünüyorum. Bu yüzden de spora çok önem verdiğimi her zaman dile getiriyor ve elimden geldiğince göstermeye çalışıyorum.’’