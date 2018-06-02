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02 Haziran 2018 09:40

Başkan Duruay, Hacıhasan’da organik fide dağıttı

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Hacıhasan Mahallesi’nde vatandaşlara ücretsiz organik biber, domates ve salatalık fidesi dağıttı.

Başkan Duruay, Hacıhasan’da organik fide dağıttı

02 Haziran 2018 09:40


Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Gölbaşı Park Bahçeler Müdürlüğü Serası’nda yetiştirilen organik sebze fidelerini Hacıhasan Mahallesi’nde, cuma namazı sonrası vatandaşlara dağıttı. Organik sebze fidelerinin dağıtımında Başkan Duruay’a AK Parti Ankara 1. Bölge milletvekili adayı Murat Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Selim Akceylan da eşlik etti.


Organik sebze fide dağıtımından oldukça memnun olan vatandaşlar Başkan Duruay’a teşekkür etti.



"Sağlıklı bir gelecek nesil için organik fidelere yönelmeliyiz”


Belediye serasında yetiştirilen organik fideleri her yaştan vatandaşlara dağıtan Duruay, "Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Belediyemiz iş birliği ile organik fideler yetiştiriyoruz. Amacımız hormon tüketiminin arttığı, organik tohumların geleceği hakkında ciddi soru işaretlerinin olduğu bu dönemde organik sebze üretimine katkı yapmak ve gelecek nesillere organik, sağlıklı sebze tohumu aktarmaktır. Organik beslenmenin önemine dikkat çekmektir" dedi.




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