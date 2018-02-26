Başkan Duruay, İmam Hatip Okulları Platformu toplantısına katıldı

İlçedeki İmam Hatip Okullarının sorunlarının konuşulduğu toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adnan Gürbüz, İlçe Müftüsü Ahmet Halıcı, Gençlik Spor Müdürü İrfan Özüdoğru Gölbaşı İmam Hatip okulları platform koordinatatörü Elkame Bulut, GÖLİMDER Başkan Vekili Mesut Sıtkı Dumanoğlu, Okul Müdürleri ve Okul Aile Birliği Başkanları katıldı.

İmam Hatiplerin akademik gelişimi, sosyal, sanat ve sportif alanlarda gelişimi için yeni projelerin de konuşulduğu toplantıda Gölbaşı Belediye Başkan’ı Fatih Duruay, “Görevi devraldığımızdan bu yana ilçedeki bütün okullarımızın sosyal projelerinde maddi ve manevi destekçi olduk. Elbette ki millî, manevi, tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkan, medeniyetimizin değerlerini koruyan bir nesil yetiştirmede çok önemli bir rol üstlenen İmam Hatip okullarına dün olduğu gibi bugün de destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

İmam Hatip Okulları Platformu toplantısı hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.