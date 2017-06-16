Başkan Duruay, Karaalili vatandaşlarla birlikte oruç açtı

Ashab-ı Süffe Hafızlık Kur’an Kursu öğrencileri tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin okunmasıyla başlayan programda Başkan Duruay, masaları tek tek dolaşarak, Karaalili vatandaşlar ile selamlaştı ve Ramazanlarını tebrik etti. İftar yemeğinin ardından konuşan Başkan Duruay, Ramazan ayının, birlik, beraberlik, kardeşlik ve paylaşma ayı olduğunun altını çizerek, “Biz de sizlerle beraber olmak ve sizlerle iftarımızı açmak için buraya geldik. Hepinizden Allah razı olsun. Bizleri onurlandırdınız. Cenab-ı Mevlam tutmuş olduğumuz oruçları dergahında kabul eylesin. Sevdiklerimizle beraber afiyet içerisinde nice Razamanları, bayramları nasip etsin”diye konuştu. İftar programı sonrası çocuklara puzzle hediye edildi.

Programa, Başkan Duruay, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri, mahalle muhtarı ve çok sayıda vatandaş katıldı.