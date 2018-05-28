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28 Mayıs 2018 13:07

Başkan Duruay, Karaalili vatandaşlarla birlikte oruç açtı

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Karaali Mahallesi’ndeki vatandaşlarla iftar sofrasında bir araya geldi.

Başkan Duruay, Karaalili vatandaşlarla birlikte oruç açtı

28 Mayıs 2018 13:07


Başkan Duruay, iftar sofralarını tek tek dolaşarak, Karaalili vatandaşlar ile selamlaştı ve ramazanlarını tebrik etti.


İftar yemeğinin ardından konuşan Başkan Duruay,Ramazan ayının, birlik, beraberlik, kardeşlik ve paylaşma ayı olduğunun altını çizerek, “Bizde sizlerle beraber olmak ve sizlerle iftarımızı açmak için buraya geldik. Hepinizden Allah razı olsun. Bizleri onurlandırdınız. Cenabı Mevlam tutmuş olduğumuz oruçları dergahında kabul eylesin. Sevdiklerimizle beraber afiyet içerisinde nice Razamanları, bayramları nasip etsin” diye konuştu.


Ashab-ı Süffe Hafızlık Kur’an Kursu öğrencileri tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin okunmasıyla başlayan iftar programı, çocuklara puzzle hediye edilmesinin ardından sona erdi.


Programa, Ankara 1. Bölge Milletvekili adayı Adil Can Yıldırım, Gölbaşı Belediye Başkanı Duruay, belediye meclis üyesi Murat Bey Balta, birim müdürleri, mahalle muhtarı ve çok sayıda vatandaş katıldı.




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