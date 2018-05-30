Başkan Duruay Karagedikliler ile iftar sofrasında buluştu

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Ramazan ayında mahallelerde iftar ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Duruay, son olarak ziyaret ettiği Karagedik Mahallesi’nde vatandaşlarla birlikte iftar açıp sohbet etti. İftara AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, AK Parti İlçe Başkanı Selim Akceylan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vatandaşların taleplerini dinleyen Belediye Başkanı Fatih Duruay, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğunu belirterek, "Bugün burada Karagedik Mahallesi sakinleri ile iftar sofrasında bir araya gelmemizi, birlikte iftarımızı açmamızı nasip eden Cenab-ı Allah’a şükürler olsun. Ramazan ayı birlik ve beraberlik ayıdır" dedi.

Başkan Duruay, iftar yemeği sonrasında mahalle halkı ile tek tek tokalaşarak, çocuklara oyuncak hediye etti.