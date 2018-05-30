Diğer
Kategoriler
30 Mayıs 2018 13:54

Başkan Duruay Karagedikliler ile iftar sofrasında buluştu

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, ziyaret ettiği Karagedik Mahallesi’nde vatandaşlarla birlikte iftar açıp sohbet etti.

Başkan Duruay Karagedikliler ile iftar sofrasında buluştu

30 Mayıs 2018 13:54


Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Ramazan ayında mahallelerde iftar ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Duruay, son olarak ziyaret ettiği Karagedik Mahallesi’nde vatandaşlarla birlikte iftar açıp sohbet etti. İftara AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, AK Parti İlçe Başkanı Selim Akceylan ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Vatandaşların taleplerini dinleyen Belediye Başkanı Fatih Duruay, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğunu belirterek, "Bugün burada Karagedik Mahallesi sakinleri ile iftar sofrasında bir araya gelmemizi, birlikte iftarımızı açmamızı nasip eden Cenab-ı Allah’a şükürler olsun. Ramazan ayı birlik ve beraberlik ayıdır" dedi.


Başkan Duruay, iftar yemeği sonrasında mahalle halkı ile tek tek tokalaşarak, çocuklara oyuncak hediye etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
24
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç