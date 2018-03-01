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01 Mart 2018 12:34

Başkan Duruay Kaz ve Aşıklar Şölenine katıldı

Kars Ardahan Iğdır (KAI) Gölbaşı Derneği ‘Kaz ve Aşıklar Şöleni’ düzenledi.

Başkan Duruay Kaz ve Aşıklar Şölenine katıldı

01 Mart 2018 12:34


Kars Ardahan Iğdır (KAI) Gölbaşı Derneği tarafından düzenlenen ‘Kaz ve Aşıklar Şöleni’ne AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, AK Parti İlçe Başkanı Selim Akceylan, KAI Dernekler Federasyon Başkanı Erdoğan Yıldırım, İlçe Garnizon Komutanı Murat Kuyucu, İlçe Emniyet Müdürü İmdat Gökmen ve vatandaşlar katıldı.


TSK’nin Afrin’de terör odaklarına karşı düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şehit düşen askerler için Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda davetlilere kaz ikramı yapıldı.


Programda konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, "Öncelikle bugün burada bizlerin rahat bir şekilde buluşmamızı sağlayan güvenlik güçlerimize şükranlarımı sunuyorum. Şu anda Zeytin Dalı Harekatı kapsamında evlerinden çok uzakta vatani görevini yapan Mehmetçiklerimize Cenab-ı Allah’tan muvaffakiyetler diliyorum. Gölbaşımız Türkiye’mizin 81 ilinden gelen vatandaşlarımızın yaşadığı şirin bir ilçemizdir. Bizler her ay ilçemizde bütün hemşehri dernekleri ile biraraya gelerek birlik ve beraberliğimizi sürdürüyoruz. Bizleri bu organizasyonda buluşturan Kars Ardahan Iğdır (KAI) Gölbaşı Derneği Mehmet Salih Kara Bey’e ve Federasyon Başkanı Erdoğan Yıldırım’a teşekkür ederim" dedi.


Program aşıkların yöresel türküler ve deyişler okumasıyla sona erdi.




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