Başkan Duruay, Konya Yolu’nun müjdesini verdi

Başkan Duruay, “Sayın Başbakanımız, Ankara-Aksaray otoyolunun temel atma töreninde Konya Yolu projesini ilan edecek. Nasip olursa 2018 yılında Konya Yolu’nun temeli atılacak” dedi.

Başkan Duruay, TRT Kent Radyo Ankara’da Ayşe Yıldız Özmen ile Başkent Güncesi programına katıldı.

“Avrupa’nın ilk büyük iç su temizliği”

Mogan Gölü’nün temizlenmesiyle ilgili bilgi veren Duruay, “Temizliği yapan imbat adlı geminin arkasında küçük bir gemi var. O küçük gemi İmbat’ın uzanamadığı kıyılara yanaşarak içeriden aldığı balçığı İmbat gemisinin bulunduğu yere atıyor. İmbat ise balçığı, borular yoluyla şantiye alanına gönderiyor. İmbat’ın sistemi bulunduğu yeri ve 50 metrekare çapında bir alanı temizliyor olması. Orası bitince karşıya geçerek tekrar 50 metrekare alanı temizliyor. İmbat, zikzak çizerek temizleme işlemini yerine getiriyor. Kuş bakışı bakıldığında gölün temiz tarafı ile kirli tarafı anlaşılıyor" dedi.

“Gölbaşı’nda kültürel faaliyetler”

Başkan Duruay, öncelikle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla dağıtılan Türk bayrakları ile ilgili konuştu. Cumhuriyet, Atatürk, milliyet ve dini sembollerin korunması gerektiğini belirten Duruay şunları söyledi:

“Biz daha güçlü olmak için değerlerimizi korumalı ve bir olmalıyız. Biz birliğimizi 15 Temmuz gecesinde gösterdik. O gün her kesimden insan ülkesi, bayrağı, imanı için sokağa çıktı. Bir bayrağı ben vatandaşımdan esirgeyemem. 34 bin Türk bayrağını köy, mahalle demeden her eve dağıttık. Bence bu ülke en güzel şeylere layık.”

Cumhuriyet Fener Alayı’nın çok ses getirdiğini belirten Duruay, 15 Temmuz Şehitlerini Anma Günü’nde küçük bir fener alayı yaptıklarını, Cumhuriyet Bayramı’nda daha geniş kapsamlı bir yürüyüş olduğunu ifade etti. Vatandaştan gelen iyi tepkiler üzerine Fener Alayı’nı geleneksel hale getireceklerini söyledi.

Gölbaşı’nda verilen seminerlerin önemine değinen ve ilçe insanının her konuda bilgili olması gerektiğini ifade eden Duruay, “Düzenli olarak farklı konularda seminerlerimiz yapılıyor. Bu bir bilgi hizmetidir. Aile, sağlık, kadın, erkek, çocuk, şiddet, kötü alışkanlıklar vs. önemli konularda ayda en az iki kere seminer veriyoruz. Katılımların yoğunlukta olması bizi mutlu ediyor. Çocuklara ise tiyatro oyunları ile bilgiyi, düşünceyi empoze etmeye çalışıyoruz. 860 vatandaşımız, 18 farklı branşta eğitim görüyor. Vatandaşlarımız, gitar, bağlama, piyano, keman, ney, Türk Halk Müziği Korosu, şan, drama, tiyatro, halk dansları, satranç, bale, jimnastik, diksiyon, ebru-tezhip, yumurta sanatı, karakalem ve yağlıboya resim branşları gibi alanlarda eğitim alıyor” diye konuştu.

“Üç bloklu hizmet binası”

Başkan Duruay, Eymir Mahallesi Sosyal Tesis Binası’nın Gölbaşı’ndaki ailelere sosyal imkanları ile gerçek bir yaşam alanı olarak hizmet vereceğini belirterek tesisi şöyle özetledi: “Tesis üç bölümden oluşuyor; A Blok’ta kapalı havuz ve fitness merkezi, B Blok’ta düğün salonu, C Blok’ta ise derslikler, ofisler, sergi alanı, restoran ve kafeterya bulunacak. Eymir Sosyal Tesisi, Gölbaşı’ndaki vatandaşların tüm ihtiyaçlarına cevap verecek.”

“Yeni bir soluk, Şehir Parkı”

Sene sonunda Şehir Parkı’nın biteceğini ifade eden Duruay, Şehir Parkı’nın Gölbaşı’na yeni bir soluk getireceğini, kendi enerjisini kendi üreten bir park olduğunu ve Mogan Parkı’ndan daha büyük ve çok amaçlı bir park olduğunu belirterek, “Spor alanları, dumansız piknik alanları, macera parkı, teleferik, süs havuzu, dönme dolap ve ikinci bahar evi yer alacak. Gölbaşı’nda kişi başına düşen yeşil alanı 1 metrekare artırıyor” dedi.

“Muhteşem ikili”

Zübeyde Hanım Sosyal Tesisinin bir önceki yapısına göre 3 katı büyüklüğünde olduğunu belirterek hizmet anlamında üst düzey bir yer olacağını belirten Duruay, “Eskisinden daha büyük ve daha çok ihtiyaca hizmet edebilecek bir yer inşa ettik. Zabıta Amirliği, engelliler merkezi, düğün salonu, çok amaçlı salon, hayır çarşısı, derslikler gibi imkanlar yer alacak. Şehrin göbeğinde, ulaşım sıkıntısının olmadığı ve vatandaşımızın belki de en sosyal olacağı bir yer tasarladık. Bu kış Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’nin de açılışı yapılacak” şeklinde konuştu.

Gölbaşı Seğmenler Pazar yeri olacağını ifade eden Duruay, şunları kaydetti:

“Vatandaşlar kendilerini sanki bir markette alışveriş yapıyormuş gibi hissedecekler. Alışveriş arabaları, asansör, çocuk park alanı pazar yerinde mevcut olacak. Bir pazardan daha fazlasını inşa ediyoruz.”

Mevlana spor merkezinin sadece kadınlara özel olacağını belirten Duruay, kapalı havuz, fitness, Türk hamamı, sauna gibi imkanların yer alacağını ifade etti.