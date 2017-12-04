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04 Aralık 2017 10:47

Başkan Duruay, mesai arkadaşlarını unutmadı

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, trafik kazasında hayatını kaybeden mesai arkadaşlarına Mevlid-i Şerif okuttu.

Başkan Duruay, mesai arkadaşlarını unutmadı

04 Aralık 2017 10:47


Başkan Duruay, elim bir kaza sonucu hayatlarını kaybeden Gölbaşı Belediyesi personellerinden Ali Ulu ve Erdal Çağıl için Mevlana Camii’nde Mevlid-i Şerif okuttu. Mevlitde, Ulu ve Çağıl’ın ailelerine tekrar başsağlığı dileyen Başkan Duruay, ‘‘iki değerli evladımızı, personelimizi kaybettik. Mekanları cennet olsun. Allah ailelerine sabır versin. Gölbaşı Belediyesi olarak her zaman ailelerin yanlarında olacağımızı belirtmek isterim. Atalarımız, acılar paylaştıkça azalır demişler. Ulu ve Çağıl kardeşlerimin gözü arkada kalmasın.’’ ifadelerini kullandı.


Mevlid-i Şerif okunduktan sonra Gölbaşı Belediyesi tarafından misafirlere yemek ikram edildi.




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