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10 Eylül 2017 10:17

Başkan Duruay, Model Uydu Yarışması Ödül Törenine katıldı

Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, TÜRKSAT tarafından üniversite ve yüksek lisans öğrencilere yönelik düzenlenen Model Uydu Yarışması’nın ödül törenine katıldı.

Başkan Duruay, Model Uydu Yarışması Ödül Törenine katıldı

10 Eylül 2017 10:17


TÜRKSAT tarafından üniversite ve yüksek lisans öğrencilere yönelik düzenlenen Model Uydu Yarışması’nın ödül töreni gerçekleştirildi. TÜRKSAT Gölbaşı yerleşkesinde gerçekleşen törene, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, TÜRKSAT Genel Müdürü Cenk Şen, Genel Müdür Yardımcısı Hasan Hüseyin Ertok ve yarışmacılar katıldı. Model Uydu Yarışması’nda Akdeniz Üniversitesi’nden yarışmaya katılan Ulukun takımı birinci olurken, ikinciliği Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Iqrasat takımı, üçüncülüğü de Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nden Electronic Bees takımı aldı. Başkan Duruay, tüm katılımcılara hediye seti takdim ederken, dereceye giren ilk takım üyelerine 2 bin TL, ikinci takım üyelerine bin 500 TL, üçüncü takım üyelerine ise bin TL değerinde teknoloji market hediye çeki verildi.


Ödül töreni, tüm yarışmacılarla hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.




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