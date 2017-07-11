Başkan Duruay, Mogan Gölü temizlik çalışmalarını havadan inceledi

Mogan Gölü projesini helikopterle havadan inceleyen Başkan Duruay’a, Gölbaşı Belediyespor Kulüp Başkanı Hayati Çal da eşlik etti. Duruay, Mogan Gölü’nde temizlik çalışmalarının aralıksız bir şekilde devam ettiğini aktararak, İMBAT tarama gemisinin çalışmasını havadan inceledi.

İMBAT tarama gemisinin kıyılara yanaşamadığını aktaran Duruay, “O yüzden UHDB tarama gemisiyle Atatürk Sahil Parkı’ndan temizlik çalışmalarımız başlamıştı. UHDB tarama gemisiyle ortaya alınan çamuru İMBAT gemimiz de gölün dışarısında oluşturduğumuz alana taşıyacak. Yaklaşık olarak 3,7 kilometrekarelik alanda, 2 milyon 700 bin metreküp çamur 1 yıl içerisinde taranacak” dedi.