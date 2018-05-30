Başkan Duruay öğrencilere organik sebze fidesi dağıttı

Başkan Duruay, daha önce öğrencilerle birlikte tohum olarak diktiği domates ve biber fidelerini öğrencilere dağıttı. Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü serasında gerçekleştirilen organik sebze fidelerinin dağıtıldığı programa Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Park ve Bahçeler Müdürü Hakan Göçer, Gölbaşı T.E.K İlkokulu öğretmenleri ve öğrencileri katıldı. Programda öğrencilere sebze fideleriyle birlikte Başkan Duruay’dan mektup verildi. Mektupta, “Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızı daha sağlıklı bir nesil haline getirmek için unutulmaya yüz tutmuş olan yerli tohum geleneğini yeniden canlandırmak amacıyla Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından 85 bin adet organik tohum aldık. Aldığımız bu tohumları Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün serasında ’Gelecek Sizsiniz Geleceğimizsiniz’ sloganıyla çocuklarımızın minik elleriyle diktik” ifadeleri yer aldı.

“Amacımız gelecek nesillere organik sebze tohumu aktarmak”

Fide dağıtılan programda çocuklarla tek tek ilgilenerek sohbet eden Duruay, “Bugün burada geleceğimizin teminatı çocuklarımızla hoş bir buluşma gerçekleştirdik. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Belediyemiz iş birliği ile organize ettiğimiz bu programda amacımız gelecek nesillere organik, sağlıklı sebze tohumu aktarmaktır. Onları toprakla buluşturmaktır. Organik beslenmenin önemine dikkat çekmektir” dedi.

Başkan Duruay, “Çocuklarımızın elleriyle diktiği organik biber ve domates tohumları Park ve Bahçeler serasında fide haline getirildikten sonra öğrencilerimize dağıttık. Böylece öğrencilerimiz elleriyle dikmiş oldukları domates ve biberleri yemenin keyfine varacaklar. Organik sebzeleri aileleri ve sevdikleriyle paylaşacaklar. Ve yeni tohumları tekrar toprakla buluşturarak organik tohumlu sebzeleri bir sonraki senelerde daha tüketebilecekler. Biz de organik sebze tohumunu geleceğe ulaştırmış olacağız” diye konuştu.