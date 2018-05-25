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25 Mayıs 2018 10:58

Başkan Duruay Oyacalılarla iftarda buluştu

Gölbaşı Belediyesi, Ramazan ayında geleneksel hale getirdiği mahale iftarlarına Oyaca Mahallesi ile devam etti.

Başkan Duruay Oyacalılarla iftarda buluştu

25 Mayıs 2018 10:58


Oyacalı vatandaşlarla iftar sofrasına oturan Başkan Duruay’a, AK Parti İlçe Başkanı Selim Akceylan, birim müdürleri ve mahalle muhtarı eşlik etti. İftardan önce vatandaşlarla sohbet eden Duruay, vatandaşların Ramazanlarını tebrik ederek istek ve taleplerini dinledi. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan iftar programında şehitler için dua edildi.


Ramazan ayının birlik, beraberlik ve hoşgörü ayı olduğunu ifade eden Başkan Duruay, “Hemşehrilerimizle mahallemizde beraber iftar yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bizleri şereflendirdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah bu Ramazan, birlik beraberliğimizin arttığı bir ay olur. İslam alemine barış ve esenlik getirir” dedi.




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