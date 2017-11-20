Başkan Duruay pazar esnafını ziyaret etti

Başkan Duruay, pazarın nabzını dinlemek üzere incelemelerde bulundu. Pazar esnafı ile sohbet ederek istek ve taleplerini dinleyen Duruay, alışveriş yapan vatandaşın pazar hakkında görüşlerini de dinledi. Karşıyaka Pazar Yeri’nden memnuniyetlerini bildiren esnaf ve vatandaşlar, Başkan Duruay’a teşekkür etti. Başkan Duruay, "Karşıyaka Pazar Yerimiz, esnafın ve vatandaşın rahatça işini yapabildiği yer. Köy pazarının olması insanları daha çok çekiyor. Ankara’nın dört bir yanından alışveriş yapmaya gelenlerin olduğu rahat bir pazar alanı. Müşterilerini iyi ağırlayan pazar esnafımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Esnafın ve vatandaşın kışın alışverişlerde sıkıntı yaşadıklarını belirtmesi üzerine Başkan Duruay, Seğmenler Pazar Yeri projesinin bitmek üzere olduğunun müjdesini verdi. Yeni pazar yerinin her türlü ihtiyaca cevap vereceğini belirten Duruay, şunları kaydetti:

"Gölbaşı’na modern bir pazar yeri alanı kazandıracak olmak beni çok mutlu ediyor. Sizlere, keyifli ve konforlu bir alışveriş imkanı sağlayacağız. Alışverişe geldiğinizde pazardan aldığınız ürünleri sizin kullanımınıza sunulan alışveriş arabalarına koyarak, kapalı otoparka geçiş için yapılan iniş rampalarıyla arabalarınıza direkt indirebileceksiniz. Gölbaşılılar, rahat ve keyifli bir pazar alışverişi yapabilecek."