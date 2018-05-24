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24 Mayıs 2018 10:19

Başkan Duruay sanayi esnafı ile iftar yaptı

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Gölbaşı Sanayi Sitesi esnafı ile iftar yemeğinde buluştu.

Başkan Duruay sanayi esnafı ile iftar yaptı

24 Mayıs 2018 10:19


Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Gölbaşı Sanayi Sitesi esnafı ile iftar yaptı. İftar programına Başkan Duruay’ın yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı Selim Akceylan, AK Parti Ankara 1. Bölge Milletvekili adayı Fahri Usta, Belediye Meclis üyeleri ve mahalle muhtarları katıldı. İftar sonrası sanayi esnafına hitap eden Duruay, sanayi esnafı ile birlikte aynı sofrada iftar yapmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirtti. Duruay, “Sanayi esnafımızın her zaman yanında olmaya devam ediyoruz. Sanayi esnafımızın emeğini ve alın terini boşa çıkarmamak için belediye olarak üzerimize düşen bütün görevleri yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. 15 yıldır yeşil alan olarak gözüken sanayi sitemiz ilk defa yoğun çalışmalarımız neticesinde ’ticari alan’ olarak kayıtlara geçmiştir” dedi.


Sanayi esnafı ile yapılan iftar programında konuşan 1. Bölge Milletvekili adayı Fahri Usta ise, sanayi esnafının Ramazan ayını tebrik ederek, “2019 seçimleri ülkemizin tarihi önemi en yüksek seçimlerinden biri olacaktır. Bu seçimlerde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı desteklemek elzemdir” dedi.




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