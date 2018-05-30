Başkan Duruay Su Kesen Deresi’nde incelemelerde bulundu

Gölbaşı Belediyesi şehir merkezinden geçen ve Mogan Gölü’nü besleyen en önemli dere olma özelliğini taşıyan Su Kesen Deresi’nde iyileştirme ve ıslah çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Büyük havza alanı ile Mogan Gölü’nün kirliliğini arttıran ve şehir içinde kokuya sebep olan Su Kesen Deresin’de ıslah projesi ile Mogan Gölü’nün kirliliğine neden olan en önemli unsurlardan birisi daha ortadan kaldırılıyor. Yetkilerden alınan bilgiye göre toplam proje alanı 200 bin metre olan ve 8 milyon 500 bin TL’ye ihale edilen Su Kesen Deresi ıslahı ve iyileştirme projesi kapsamında 4 bin metre bisiklet ve koşu yolu bulunuyor. Ayrıca proje üzerinde derenin ikiye ayırdığı mahallenin bağlantısı için 4 adet yaya, 2 adet araç köprüsü yer alıyor.

Proje alanında incelemelerde bulunan Başkan Duruay, “Mogan Gölü’nün kirliliğine neden olan en önemli unsurlardan olan Su Kesen Deresi iyileştirme ve ıslah çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Proje ile Mogan Gölü’ne akan kirli suları kaynağında keserek Mogan Gölümüzü berrak günlerine kavuşturuyoruz. Ayrıca derelerde yoğun yağışın sebep olabileceği olumsuzluklardan vatandaşlarımızın etkilenmemesi için gerekli önlemler ekiplerimiz tarafından alınıyor. Temiz bir Gölbaşı için, berrak bir Mogan Gölü için tüm çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.