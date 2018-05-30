Diğer
Kategoriler
30 Mayıs 2018 12:47

Başkan Duruay Su Kesen Deresi’nde incelemelerde bulundu

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, "Su Kesen Deresi Islah ve İyileştirme” çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Duruay Su Kesen Deresi’nde incelemelerde bulundu

30 Mayıs 2018 12:47


Gölbaşı Belediyesi şehir merkezinden geçen ve Mogan Gölü’nü besleyen en önemli dere olma özelliğini taşıyan Su Kesen Deresi’nde iyileştirme ve ıslah çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Büyük havza alanı ile Mogan Gölü’nün kirliliğini arttıran ve şehir içinde kokuya sebep olan Su Kesen Deresin’de ıslah projesi ile Mogan Gölü’nün kirliliğine neden olan en önemli unsurlardan birisi daha ortadan kaldırılıyor. Yetkilerden alınan bilgiye göre toplam proje alanı 200 bin metre olan ve 8 milyon 500 bin TL’ye ihale edilen Su Kesen Deresi ıslahı ve iyileştirme projesi kapsamında 4 bin metre bisiklet ve koşu yolu bulunuyor. Ayrıca proje üzerinde derenin ikiye ayırdığı mahallenin bağlantısı için 4 adet yaya, 2 adet araç köprüsü yer alıyor.


Proje alanında incelemelerde bulunan Başkan Duruay, “Mogan Gölü’nün kirliliğine neden olan en önemli unsurlardan olan Su Kesen Deresi iyileştirme ve ıslah çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Proje ile Mogan Gölü’ne akan kirli suları kaynağında keserek Mogan Gölümüzü berrak günlerine kavuşturuyoruz. Ayrıca derelerde yoğun yağışın sebep olabileceği olumsuzluklardan vatandaşlarımızın etkilenmemesi için gerekli önlemler ekiplerimiz tarafından alınıyor. Temiz bir Gölbaşı için, berrak bir Mogan Gölü için tüm çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
24
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç