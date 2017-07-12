Başkan Duruay, TRT Radyo Haber’in konuğu oldu

Gölbaşı Belediye Başkanı Duruay, TRT Radyo Haber’de Fatih Akbaba ile “İncir Çekirdeği” programının konuğu oldu. Programda Akbaba’nın sorularını yanıtlayan Duruay, 15 Temmuz’un Türkiye için bir milat olduğunu söyledi. Başkan Duruay, “O günün sabahı Gölbaşı için çok önemliydi. 25 yıldır temizlenmesini beklediğimiz Mogan Gölü’nün ihalesini yapmıştık. Akşamında ise o hainlerin saldırısına uğrayan bir ilçeyiz. Havacılık Daire Başkanlığımıza, Özel Harekata Daire Başkanlığına ve TÜRKSAT’ımıza bombalar atıldı” diye konuştu.

“Gölbaşılılar o gece bombalara karşı canlı siper olmak için meydanlardaydı”

Duruay, Gölbaşı’nda 15 Temmuz’u unutmanın mümkün olmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

“Bu hainlerin saldırısına yoğun bir şekilde Gölbaşı halkımızla karşı durduk. Türkiye’nin doğusu, batısı, kuzeyi ve güneyindeki bütün vatandaşların o gece sokağa çıkıp bizim buralarda verdiğimiz mücadeleyi canı gönülden desteklemeleri, Ankara’ya gelmek istemeleri özelliklerde Güneydoğu’daki vatandaşların Türk bayrağını alıp hain saldırıya karşı direnmeleri gerçekten beni en çok etkileyen olaylardan bir tanesi oldu. Gölbaşı halkımız o gün bombaların atıldığını gördüğü halde, on binlerce vatandaşımızla beraber Özel Harekat Daire Başkanlığımızın önüne canlı siper olarak gitmesi ve bunu canı gönülden yapıp, tüm vatandaşları uyarmaları çok önemliydi. Her zaman söylüyorum, Gölbaşı’na hizmet etmek bir görevden ziyade bizler için bir namus şeref meselesi oldu. Türkiye’deki bütün vatandaşlarımız o gece mücadele etti. O gece sokağa çıkan herkes benim için gazidir. Allah’ım hepsinden razı olsun.”

Gölbaşı’nda 15 Temmuz etkinlikleri

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü 1. yıl dönümü anma etkinliklerinin Cumhurbaşkanlığı’nın himayesinde yapıldığını belirten Başkan Duruay, demokrasi nöbetlerinin dün itibariyle başladığını söyledi. Duruay, 15 Temmuz akşamında Gölbaşı’na yapılan Şehitler Anıtı’nın açılışının olacağını belirterek, “Ardından Havacılık Daire Başkanlığı ve Özel Harekat Daire Başkanlığı’nda bomba atılan yere gidilerek şehitler anısına çiçek bırakarak dua edeceğiz” dedi.

2017 Gölbaşı’nda açılış yılı olacak

Gölbaşı’nda yapımları devam eden projelere de değinen Başkan Duruay, şöyle devam etti:

“2017 yılında tamamlanarak Gölbaşı’na değer katacak projelerimiz arasında yaklaşık 25 bin kişinin oturduğu Eymir Mahallemizdeki ailelere sosyal imkan sunacak “Eymir Sosyal Tesisleri”, er yaştan semt sakininin ziyaret etmek isteyeceği Ankara’nın en sosyal pazar yeri “Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri ve Seğmenler Pazar Yeri”, gelecek nesillere sağlık açısından önemli ölçüde fayda sağlayacak “Mevlana Spor Merkezi”, 7’den 70’e her yaştan vatandaşın hoşça vakit geçirebileceği, Gölbaşı’nın en büyük parkı “Şehir Parkı” yer alıyor.”

“Gölbaşı su sporları merkezi olacak”

Başkan Duruay, Mogan Gölü temizliğinin yaklaşık 25 yıl öncesine dayandığını hatırlatarak, “Gölümüz Ankara ve Türkiyemiz için çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, eski TBMM Başkanımız Cemil Çiçek’e, bakanlarımıza, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza Gölbaşımıza verdikleri değer için teşekkür ediyorum. Temizliğimiz bittikten sonra Mogan Gölü’nde bir bölümü spor alanı olarak ayırdık. Burada kano, yelken ve kürek federasyonuna yer vereceğiz. Gölümüz temizlendikten sonrada burayı su sporlarının bir merkezi yapacağız” açıklamalarını yaptı.