Başkan Duruay, yatırımları yerinde inceledi

Başkan Duruay, Başkan Yardımcısı Orhan Kocaağa, Fen İşleri Müdürü Erturgut Yavuz ve teknik personelle birlikte yapımına başlanan projeleri yerinde inceleyip bilgi aldı. Eymir Aile Yaşam Merkezi, Şehir Parkı ve Mevlana Spor Merkezi’nin çalışmalarını yerinde denetleyen Başkan Duruay, vatandaşların yaşam kalitelerini artırmaya odaklı çalıştıklarını söyledi .

Eymir Aile Yaşam Merkezi’nin yüzde 40’i tamamlandı

Başkan Duruay’ın çalışmaları denetlediği ilk proje Eymir Aile Yaşam Merkezi oldu. İnşaatın son durumu hakkında bilgi alan Başkan Duruay, yapımının yüzde 40 seviyesine geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti: “Tesisimiz 3 bölümden oluşuyor. A Blok’ta kapalı havuz ve spor merkezi, B Blok’ta çok amaçlı salon ve C Blok’ta ise derslikler, ofisler, sergi alanı, restoran ve kafetarya bulunacak. Şu ana kadar A Blok’un kaba inşaatı tamamlandı. B ve C bloğunda bir 10 güne kadar kaba inşaatı bitmiş olacak. 2017 yılının sonunda açacağımız bu tesisimiz Gölbaşılı sakinlerimize sosyal imkanlar sunacak.”

Şehir Parkı projesi yapımında yüzde 25’ler seviyesine ulaşıldı

Başkan Duruay’ın çalışmaları yerinde incelediği ikinci proje olan Şehir Parkı’nın yapımı ise yüzde 25 seviyesine geldi. 117 bin metrekare alana sahip projenin peyzaj çalışmaları devam ederken dönme dolap, havuz ve şelalenin temel imalatları tamamlandı. Bisiklet ve yürüme yolları ile içerisinde 4 tane otoparkın imalatına başlanan Şehir Parkı içerisinde macera parkı, köprülü ada, kamp ve oyun alanları, ağaç oyun evleri, dönme dolap, sosyal tesis, hizmet binası ve çim amfi alanı bulunuyor.

Son olarak yapımı yüzde 25 seviyesine ulaşan Mevlana Spor Merkezi’ni geçen Başkan Duruay, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Havuz kısmı tamamlanan projede, spor salonu, sauna, hamam, çocuk oyun ve bakım birimleri bulunuyor.