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10 Temmuz 2017 14:29

Başkan Duruay’dan esnaf ziyareti

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, ilçe merkezindeki esnafı ziyaret etti.

Başkan Duruay’dan esnaf ziyareti

10 Temmuz 2017 14:29

Sabahın erken saatlerinde ziyaretlere başlayan Başkan Duruay, esnafın sorun ve taleplerini dinlerken, onlarla bir süre de sohbet etti.


Başkan Duruay, esnafın hal ve hatırını sorarak işleri hakkında bilgi alarak, işlerinde hayırlı ve bol kazançlar diledi. Belediyenin yapmış olduğu çalışmalar hakkında esnaf ve vatandaşlara bilgi veren Başkan Duruay, “Daha yaşanabilir bir Gölbaşı için çalışmalarımızı gece gündüz demeden sürdürüyoruz. Gölbaşılılar her şeyin en güzelini hakediyor. Vatandaşımızdan gelen talep ve istekleri dikkate alarak ve onlarla el ele vererek, Gölbaşımızı birlikte güzelleştireceğiz” diye konuştu.




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