Başkan Duruay’dan esnaflara "Konya yolu" ziyareti

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, "Konya Yolu Alta Alınma Projesi" güzergahında iş yerleri olan esnafları tek tek ziyaret ederek, esnaflara projeye ilişkin bilgi verip, istek ve taleplerini dinledi. Başkan Duruay, yolun tamamlanmasıyla esnaflara yol çalışması süresince yaşanılan olumsuzlukların yolun tamamlanmasıyla her şeyi unutturacak kadar güzel olacağını vurgulayarak, "Gölbaşı’nın iki yakasını bir araya getirerek hayalleri gerçeğe dönüştürüyoruz. Elbette ki bütün hayaller emek ve zahmetle olmaktadır. İnşallah kısa zaman sonra emeklerimizin ve çektiğimizin zahmetlerin karşılığını alacağız" dedi.

"Hiçbir esnaf mağdur edilmeyecek"

Konya yolunun alta alınması sürecinde hiçbir esnafın mağdur edilmeyeceğini söyleyen Duruay, "Konya yolumuz yer altına alınırken hiçbir esnafımız mağdur edilmeyecek. Bu proje bu zamana kadar Gölbaşımıza yapılmış en büyük projedir. Bütün esnafımızı ve halkımızı ilgilendiren bir proje. Bildiğiniz üzere Konya yolumuz alta alınıyor. Bu proje aşağı yukarı bin 600 metre uzunluğunda bir proje. Bu proje Osman Tan benzinliği yanından başlayıp, Vilayetler Evi Kavşağı’na kadar uzanan bir proje. Bu proje tamamlandığında Gölbaşımızdan Konya istikametine giden yol 2 şeritten 3 şeride çıkmış olacak. Yer altından geçen şerit sayısı 3 gidiş, 3 geliş olmak üzere toplam 6 şerit olacak. Bu güzel proje yapılırken bazı sıkıntıları hep beraber çekeceğiz. Konya yolunu yakında trafiğe kapatacağız. Konya yolunun inşaat çalışması süresince yan yolları Konya istikametine gidecek olan araçlar için yeni düzenlemelerle trafik akışını sağlamak için açacağız. Projemiz tamamlandığında eskiden Konya yolu olarak kullandığımız kısım yeşil alan ve otopark olacak ve Gölbaşımızın otopark sıkıntısını büyük bir oranla çözmüş olacağız" ifadelerini kullandı.