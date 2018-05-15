Diğer
Kategoriler
15 Mayıs 2018 17:17

Başkan Duruay’dan Gazze tepkisi

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay Gazze’de ABD’nin Kudüs’te büyükelçilik açmasını protesto etmek için Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan 59 Filistinliyi şehit etmesine çok sert tepki gösterdi.

Başkan Duruay’dan Gazze tepkisi

15 Mayıs 2018 17:17


Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay İsrail’in Gazze’deki gerçekleştirdiği insanlık dışı katliamını nedeniyle yazılı bir mesaj yayınladı İsrail’in Filistinlilere karşı vahşet ve zulüm siyaseti güttüğünü vurgulayan Duruay, “Filistinli kardeşlerimize Ramazan ayına girerken yaptığı devlet terörünü lanetliyorum. Gazze şehitlerine Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Bir kere daha ABD’nin Tel Aviv’de bulunan Büyükelçiliğini uluslararası hukuku ve ilgili tüm BM Kararlarını ihlal ederek Kudüs’e taşımasını şiddetle kınıyorum” ifadelerinde bulundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
26
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç