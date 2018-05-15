Başkan Duruay’dan Gazze tepkisi

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay İsrail’in Gazze’deki gerçekleştirdiği insanlık dışı katliamını nedeniyle yazılı bir mesaj yayınladı İsrail’in Filistinlilere karşı vahşet ve zulüm siyaseti güttüğünü vurgulayan Duruay, “Filistinli kardeşlerimize Ramazan ayına girerken yaptığı devlet terörünü lanetliyorum. Gazze şehitlerine Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Bir kere daha ABD’nin Tel Aviv’de bulunan Büyükelçiliğini uluslararası hukuku ve ilgili tüm BM Kararlarını ihlal ederek Kudüs’e taşımasını şiddetle kınıyorum” ifadelerinde bulundu.