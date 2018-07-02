Gölbaşı Sanayiciler Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Genel Kurul Toplantısı gerçekleşti. Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay toplantıda sanayi esnafına seslendi. Duruay, “Sanayi esnafımızın her zaman yanında olmaya devam ediyoruz. Sanayi esnafımızın emeğini ve alın terini boşa çıkarmamak için belediye olarak üzerimize düşen bütün görevleri yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. 15 yıldır yeşil alan olarak gözüken sanayi sitemiz ilk defa yoğun çalışmalarımız neticesinde ‘ticari alan’ olarak kayıtlara geçmiştir” dedi. Duruay sanayi esnafına ’imar barışı’ kapsamında iskan belgelerini alabileceklerini söyledi.

“Yeni sanayi bölgesi kurulurken hiçbir esnafımız mağdur edilmeyecek”

Yeni sanayi bölgesi için çalışmaların devam ettiğini de ifade eden Duruay, “Hiçbir sanayi esnafının mağdur edilmeden yeni sanayi bölgesine geçilecek. Mülk sahipleri ve ustalarımız bu durumdan oldukça karlı çıkacak" dedi. Duruay toplantıda ayrıca, yeni sanayi bölgesine geçileceği zaman Sanayi Bakanlığının sanayi esnafına yönelik alt yapı ve kredi desteğinin olabileceğini ifade etti. Duruay, "Yeni sanayi bölgemizin kurulacağı alanda emsal değerlerin yükselmesi ile birlikte büyük bir nüfus artışı olacaktır. Bu durum esnafımızın yüzünü güldürecektir” dedi.

Toplantıya Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Gölbaşı Sanayiciler Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Başkanı Mehmet Aktay, kooperatif yönetim kurulu üyeleri ve üyeler katıldı.