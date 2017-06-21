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21 Haziran 2017 11:02

Başkan Duruay’dan Kadir Gecesi mesajı

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Kadir Gecesi vesilesiyle yayımladığı mesajda, "Rahmet ve mağfiretin bol olduğu bu gecede, dargınlıkları ve kırgınlıkları unutup, sevgi, saygı ve hoşgörüyü en üst seviyede yaşayarak gönül dünyamızı aydınlatmalıyız" dedi.

Başkan Duruay’dan Kadir Gecesi mesajı

21 Haziran 2017 11:02


Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Duruay, mesajında, birlik ve beraberlik duygularının yoğun olarak yaşandığı Ramazan ayının sonlarına yaklaşıldığı bu günlerde Kadir Gecesi’ne ulaşmanın maneviyatını ve heyecanını yaşadığını belirtti. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nde sema kapılarının ardına kadar açık olmasının kendilerine sunulan bir fırsat olduğunu ifade eden Başkan Duruay, şunları kaydetti:


“Rahmet ve mağfiretin bol olduğu bu gecede, dargınlıkları ve kırgınlıkları unutup, sevgi, saygı ve hoşgörüyü en üst seviyede yaşayarak gönül dünyamızı aydınlatmalıyız. Bu mübarek gecenin tüm insanlık alemine sevgi, saygı, huzur, mutluluk getirmesini, turulan oruçların, yapılan ibadetlerin kabul edilmesini diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin Kadir Gecesi’ni tebrik ediyorum.”




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