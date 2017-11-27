Başkan Duruay’dan ‘Kent Meydanı’ müjdesi

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Yozgatlılar Derneği’nin düzenlemiş olduğu kahvaltıya katılarak, Gölbaşı ile ilgili yatırımların son durumu hakkında bilgi verdi. Mogan Gölü’nün temizlenmesinin hayal olmaktan çıkıp gerçeğe dönüşmesinin Gölbaşı için çok önemli olduğunu belirten Duruay şunları söyledi:

"Mogan Gölü’nün temizlenmesi aşamasında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Özellikle Eski TBMM Başkanımız Cemil Çiçek’in katkısının fazla olduğunu belirtmek isterim. Gölün temizlenmesinin hayal olmaktan çıkıp gerçeğe dönüşmüş olması beni çok mutlu ediyor. Gölbaşı’ndaki derneklerden yer sıkıntısı konusunda talepler çoğalınca Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’nde dernekler için ofislere yer vereceğiz. Derneklerimizin hepsi bir arada olacak."

Seğmenler Pazar Yeri’nin Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’nden daha önce açılacağını belirten Başkan Duruay, "Seğmenler Pazar Yeri’ni, Gölbaşı’nın ilk kapalı otoparkını da içinde bulundurmasından dolayı önemli bir hizmet olarak görüyorum. Çok yakında kullanıma açacağımız pazar yerinde vatandaşlarımız, market konforunda hizmet alacaklar" şeklinde konuştu.

Eymir Sosyal Tesisi’nin, farklı alanlara hizmet edecek olan bütünleşik bir yapı olduğunu söyleyen Duruay, "Eymir Sosyal Tesisleri’nde spor merkezleri, kültürel faaliyetlerin yapılacağı salonlar, eğitimsel faaliyetler için derslikler ve sanatsal çalışmaların sergilendiği sergi alanları yer alacak. Yakında hizmete sunacağımız bu güzel yapının yanına da emniyet karakolu yapacağız" ifadelerini kullandı.

“Konya Yolu projesi 200 milyon TL değerinde”

Konya Yolu Projesi’nin 2018 yılında başlayacağını ifade eden Duruay şunları kaydetti:

"Bu proje, hayal olmaktan çıkıp artık resmiyete döküldü. Yapım bedeli ve süreci belirlenen projenin değeri 200 milyon TL olarak hesaplandı. Yeni Konya Yolu, şehrin trafiğine nefes aldıracak."

Başkan Duruay Gölbaşı’na yapılan yatırımlar hakkında olumsuz tepki verenlere yatırımları sayarak sözlerine şöyle devam etti:

"Bizim dönemimize kadar Gölbaşı’na yapılan yatırımların iki katını yaptık. Gölbaşı’nı, Ankara’nın en güzel ve en gözde ilçesi olması için çabaladık. 2 yüzme havuzu, 2 düğün salonu, 2 kültür merkezi, 117 bin metrekarelik bir şehir parkı ve poliklinik yapıyoruz. Bir yandan da Mogan Gölümüz temizleniyor. Konya Yolu Projesini hayata geçmek üzere ve alt yapı çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Gölbaşı’na hak ettiği önemi veriyoruz."

Kahvaltıya, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürü İmdat Gökmen ve ilçe hemşehri dernekleri temsilcileri katıldı.