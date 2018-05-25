Başkan Ercan Ağrılılar Derneğinin iftar yemeğine katıldı

Sincan’da ikamet eden Ağrılılarla iftar yemeğinde bir araya gelen Başkan Ercan, iftar sofralarının birlik ve beraberliğe vesile olduğunu söyledi. İftar yemeğine Başkan Ercan’ın yanı sıra AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun ile AK Parti Sincan Gençlik Kolları üyeleri katıldı. Ağrı’nın kendisi için ayrı bir önemi olduğunu vurgulayan Başkan Ercan, çocukluk yıllarının Doğubayazıt’ta geçtiğini ve insanlarının ne kadar samimi olduğunu ifade etti.

AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun da yaklaşan 24 Haziran seçimlerine değinerek, “Türkiye’yi büyük ülkelerden biri yapmayı hep birlikte başaracağız. Ağrılı vatandaşlarımız bizi hiç yalnız bırakmadı. Bu seçimlerde de Ağrılıların katkısının büyük olacağından eminiz” diye konuştu.

İftar yemeğinin ardından Ahmet Yesevi Camii’nde teravih namazı kılan Başkan Ercan, cami derneğinde vatandaşlarla sohbet etti.