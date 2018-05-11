Diğer
Kategoriler
11 Mayıs 2018 13:00

Başkan Ercan, gençlerle buluştu

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Başkan Ercan, gençlerle buluştu

11 Mayıs 2018 13:00


Göreve geldiği günden bu yana halk istişarelerine önem veren Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, her hafta bir liseye giderek gençlerle buluşuyor. Bu hafta Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret eden Başkan Ercan, gençlerle belediye çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Ercan daha sonra gençlerin sorularını yanıtladı.


Türkiye’nin geleceğinde gençlerin önemine vurgu yapan Başkan Ercan, "Toplumsal meselelere, ülkemizin yönetimine ve siyasete kayıtsız kalmayın. Gelecek sizin elinizde" dedi.


Başkan Ercan’ı dikkatle dinleyen gençler çoğunlukla park, spor alanları ve kitap talebinde bulundu. Gençlerin sorularına içtenlikle cevap veren Başkan Murat Ercan, gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
18
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    23°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    23°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç