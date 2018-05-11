Başkan Ercan, gençlerle buluştu

Göreve geldiği günden bu yana halk istişarelerine önem veren Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, her hafta bir liseye giderek gençlerle buluşuyor. Bu hafta Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret eden Başkan Ercan, gençlerle belediye çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Ercan daha sonra gençlerin sorularını yanıtladı.

Türkiye’nin geleceğinde gençlerin önemine vurgu yapan Başkan Ercan, "Toplumsal meselelere, ülkemizin yönetimine ve siyasete kayıtsız kalmayın. Gelecek sizin elinizde" dedi.

Başkan Ercan’ı dikkatle dinleyen gençler çoğunlukla park, spor alanları ve kitap talebinde bulundu. Gençlerin sorularına içtenlikle cevap veren Başkan Murat Ercan, gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.