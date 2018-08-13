Başkan Ercan hafta sonu da durmadı

Ercan, toplu nikah törenlerine de katılarak çok sayıda çiftin mutluluğuna vesile oldu.

Sincan Belediyesi çözüm odaklı hareket etmeye devam ediyor. Başkan Ercan bir yandan mahalle mahalle dolaşıp vatandaşların şikayet ve taleplerini yerinde tespit ediyor, bir yandan da esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Ercan hafta sonunda Törekent semt pazarı, Gazi Osman Paşa Mahallesini gezdi. Esnafın kapısını tek tek çalan Başkan Ercan yolda karşılaştığı vatandaşlarla da bol bol sohbet etti.

“Samimi başkan”

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan esnaf ziyaretlerinin ardından Harikalar Diyarında piknik yapan vatandaşlarla tek tek selamlaştı, sofralarına konuk oldu. Vatandaşların sorunlarını ve görüşlerini dinleyen Başkan Ercan Sincan’ı daha da ileriye taşımak ve Sincan halkının sorunlarının hızlı tespiti ve çözümü için çalıştıklarını vurguladı. Başkan Ercan’ı Sincan sokaklarında görmekten mutluluk duyduklarını belirten Sincan halkı da “Başkanımıza rahatlıkla görüşlerimizi söyleyebiliyoruz.” sözleriyle Başkan Ercan’ın samimiyetine vurgu yaptı.

Başkan Ercan’dan hafta sonu mesaisi

Başkan Ercan vatandaş ziyaretlerinin ardından cübbesini giydi nikah törenlerinde mesaisine devam etti. Sincan’ın yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin toplu nikah törenine de katılan Başkan Ercan çok sayıda çiftin mutluluğuna vesile oldu.