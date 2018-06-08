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08 Haziran 2018 13:00

Başkan Ercan, Hayvancılık Bölgesi işletmecileriyle iftar yaptı

Ramazan akşamları çalmadık kapı bırakmayan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan Hayvancılık Bölgesi’ni ziyaret ederek işletmecilerle iftar yaptı.

Başkan Ercan, Hayvancılık Bölgesi işletmecileriyle iftar yaptı

08 Haziran 2018 13:00


Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan Hayvancılık Bölgesi’nde düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Başkan Ercan, işletme sahipleri ile tek tek sohbet etti. Düzenlenen iftarda Başkan Ercan’ın yanı sıra Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, İlçe Emniyet Müdürü Metin Demirci, Sincan Hayvancılık Bölgesi Yönetim Kurulu üyeleri, işletme sahipleri ile muhtarlar yer aldı. İftar sonrası konuşma yapan Başkan Ercan, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yükselttiğini belirtti.


Kaymakam Küçük de işletme sahiplerine teşekkür ederek, “Sizler yatırımı, istikrarı ve üretimi seçtiniz. Hayvancılık sektörüne yaptığınız hizmetlerden ötürü hepinizi tebrik ediyorum. Sizlere desteklerimiz artarak devam edecektir” ifadelerini kullandı.




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