Başkan Ercan her yerde

Her fırsatta Sincan’ın dört bir yanında esnaf ve vatandaşla bir araya gelen Belediye Başkanı Murat Ercan’ı vatandaşlar yoğun ilgiyle karşılıyor. Göreve geldiği günden bu yana sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden Başkan Ercan, her fırsatta halkla bir araya gelmeye özen gösteriyor. Esnafın taleplerini yerinde dinleyen Başkan Ercan iftar saatinden önce İbni Sina Caddesi’ni ziyaret etti. Başkan Ercan burada halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı.

“Esnaf Sincan’ın bel kemiği”

Başkan Ercan, Sincan’da gerçekleştirilen hizmetler ve 24 Haziran sürecinde seçim çalışmaları hakkında esnafı bilgilendirdi; yolda karşılaştığı vatandaşlarla da uzun uzun istişarelerde bulundu. Esnafın Sincan’ın bel kemiği olduğunu ifade eden Başkan Murat Ercan esnafı 24 Haziran’da Sincan’da tarih yazmaya davet etti.

Sincanlıların duaları Başkan Ercan’la

Ziyaretlerin kendilerine moral verdiğini söyleyen esnaf da Başkan Ercan’ı ağırlamaktan ve seçim çalışmalarını birinci ağızdan dinlemekten mutlu olduklarını dile getirdi. Esnaflar, dualarının Başkan Ercan’la olduğunu vurguladı.