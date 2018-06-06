Başkan Ercan Kırıkkalelilerle iftarda buluştu

Biz de elimizden geleni yapacağız’’ dedi.

Her akşam farklı iftar sofralarına konuk olan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan’da ikamet eden Kırıkkalelilerle iftar yaptı. İftar sonrası Harikalar Diyarı’nı gezen Başkan Ercan, vatandaşlarla bol bol sohbet etti. Harikalar Diyarı’nda piknik yapan vatandaşların sofralarına konuk olan Ercan, vatandaşların talep ve şikayetlerini dinleyerek, talepleri tek tek not aldı. Daha sonra Ramazan coşkusunun yaşandığı Lale Meydanı’na geçerek sanatçı Zekai Tunca’yı dinleyen Ercan, kültür çadırında Sincanlılarla bir araya geldi. Başkan Ercan, ’’24 Haziran’da Türkiye düşmanları utanacaklar, ders alacaklar. Ülkemizin, Reisimizin yürüyüşünü hiç kimse Allah’ın izniyle durduramayacak. Biz de elimizden geleni yapacağız. Dualarınızı eksik etmeyin’’ ifadelerini kullandı.

Ercan’a AK Parti Milletvekili adayı Meryem Göka ile MHP Milletvekili adayı Erkan Haberal da eşlik etti.