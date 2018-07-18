Başkan Ercan, mahallelinin sorunlarını dinledi

Başkan Ercan, ikinci toplantıyı ise Fatih Mahallesi sakinleriyle gerçekleştirdi.

Mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarına cevap vermek, hizmetlerden vatandaşları haberdar etmek ve projeler hakkında vatandaşların görüşlerini almak isteyen Başkan Ercan, ikinci toplantıyı ise Fatih Mahallesi sakinleriyle gerçekleştirdi.

Başkan Yardımcıları ile Müdürlerin de hazır bulunduğu toplantıda mahalleliler, Başkan Ercan’a merak ettiği soruları sordu, belediye faaliyetleri hakkında görüşlerini iletti. Ercan ve ilgili müdürler şikayet ve talepleri dinledi, not aldı.

Belediye Başkanı Ercan’ın mahalle toplantılarında belediye çalışmalarını vatandaşlarla paylaşmayı ve görüş alışverişinde bulunmayı sürdüreceği belirtildi.