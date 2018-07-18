Diğer
Kategoriler
18 Temmuz 2018 12:21

Başkan Ercan, mahallelinin sorunlarını dinledi

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, ilk olarak Tandoğan Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Ercan, mahallelinin sorunlarını dinledi

18 Temmuz 2018 12:21

Başkan Ercan, ikinci toplantıyı ise Fatih Mahallesi sakinleriyle gerçekleştirdi.


Mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarına cevap vermek, hizmetlerden vatandaşları haberdar etmek ve projeler hakkında vatandaşların görüşlerini almak isteyen Başkan Ercan, ikinci toplantıyı ise Fatih Mahallesi sakinleriyle gerçekleştirdi.


Başkan Yardımcıları ile Müdürlerin de hazır bulunduğu toplantıda mahalleliler, Başkan Ercan’a merak ettiği soruları sordu, belediye faaliyetleri hakkında görüşlerini iletti. Ercan ve ilgili müdürler şikayet ve talepleri dinledi, not aldı.


Belediye Başkanı Ercan’ın mahalle toplantılarında belediye çalışmalarını vatandaşlarla paylaşmayı ve görüş alışverişinde bulunmayı sürdüreceği belirtildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç