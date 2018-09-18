Başkan Ercan öğrencilerin okul heyecanını paylaştı

2018-2019 eğitim ve öğretim yılının ilk gününde öğrencileri yalnız bırakmayan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Başkan Ercan, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük ve AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun ile birlikte Şehit Musa Özalkan İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen programa katıldı. Programda konuşan Başkan Ercan, “2018-2019 eğitim ve öğretim yılımızın öğrenci ve öğretmenlerimize; tüm Sincan'a, memleketimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” sözleriyle öğrenci ve öğretmenlere başarılar diledi.

Konuşmaların ardından Başkan Ercan ve protokol, Sincan Belediyesi tarafından okul içerisine yaptırılan şehitlik köşesini ziyaret etti.

Başkan Ercan, Yenikent Bucuk İlköğretim Okulu, Yenikent İlksan İlköğretim Okulu ve Burak Reis İlköğretim Okulunu da ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilere kırtasiye malzemeleriyle dolu bir çanta da hediye eden Başkan Ercan, sınıfları tek tek dolaşarak öğrencilerle vakit geçirdi.