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23 Mayıs 2018 12:27

Başkan Ercan orucunu iftar çadırında açtı

Ramazan ayında da Sincan halkını yalnız bırakmayan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Kent Meydanı karşısında kurulan iftar çadırında orucunu açtı.

Başkan Ercan orucunu iftar çadırında açtı

23 Mayıs 2018 12:27


Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, orucunu ilçe halkı ile birlikte iftar çadırında açtı. Vatandaşlarla birlikte ezanın okunmasını bekleyen Ercan, sofraları gezerek hayırlı Ramazanlar temennisinde bulundu. Başkan Ercan, iftar sonrası vatandaşlarla sohbet ederek, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini vurguladı. Ercan’ın yakın ilgisinden mutluluk duyan vatandaşlar, hizmetlerinden dolayı Sincan Belediyesine teşekkür ettiler.


Lale Meydanı, iftar sonrası Ramazan etkinliklerine ev sahipliği yaptı. Çocuklar için kukla ve animasyon gösterilerinin ardından sanatçılar sahne aldı. Sincan halkıyla buluşan Ensar kardeşleri, Başkan Ercan ve AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun da dinledi. Konser sonrası bir konuşma yapan Başkan Ercan 24 Haziran sürecinde yoğun çalışmalar yaptıklarını belirtirken, Arslanargun da Sincan’ın bu seçimlerde de üstüne düşeni fazlasıyla yapacağına inancının tam olduğunu söyledi.




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