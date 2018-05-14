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14 Mayıs 2018 12:16

Başkan Ercan şehit annelerinin kapısını çaldı

Sincan Belediyesi şehit annelerini Anneler Günü’nde de yalnız bırakmadı.

Başkan Ercan şehit annelerinin kapısını çaldı

14 Mayıs 2018 12:16

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, şehit annelerinin kapılarını tek tek çalarak Anneler Günü’nü kutladı.


Sincan Belediyesi, Anneler Günü’nü evlatlarının resimlerini bağrına basarak geçiren şehit annelerini unutmadı. Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan’da ikamet eden şehit anneleri ve eşlerini ziyaret etti. Ercan, Ülkenin bölünmez bütünlüğü için hayatlarından vazgeçip şehit olan ölümsüz kahramanların anneleri ve eşlerinin Anneler Günü’nü kutladı.


Sincan Belediye Başkan Murat Ercan, AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun ile birlikte Afrin şehidi Astsubay Musa Özalkan, Şehit Ömer Bozkurt, Şehit Mesut Batı, Şehit Serkan Öğütçü’nün anneleri ile 15 Temmuz şehidi Ömer İpek ve Şehit Polis Memuru Berat Ergenç’in eşlerini ziyaret etti. Duygu dolu anların yaşandığı ziyaretlerde annelik vazifesinin çok kutsal bir anlam taşıdığını vurgulayan Başkan Ercan, “Annelerimiz için ne yapsak azdır. Bu anlamlı günde, oğullarını kaybetmiş şehit annelerimizi unutmadık. Onlar şehitlerimizin bize emanetidir. Her zaman yanınızdayız” diye konuştu.


Ziyaretlerde Başkan Ercan annelere hediye takdim etti. Anneler de hatırlanmanın sevinci ile evlat acılarının bir nebze olsun hafiflediğini ifade etti. Başkan Ercan daha sonra Sincan sokaklarında anne ve anne adayı kadınlara karanfil dağıtarak Anneler Günü’nü kutladı.




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