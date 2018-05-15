Başkan Ercan Sincan halkının dualarıyla yoluna devam ediyor

Çalışmalar kapsamında Sincan’ı adım adım gezen Başkan Ercan ziyaret ettiği esnaf ve vatandaşların dualarını aldı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan seçim çalışmalarına ara vermiyor. AK Parti Sincan Seçim Koordinasyon Merkezi ile iş birliği kapsamında sahalara inen Başkan Ercan, bu kez Plevne Mahallesini ziyaret etti. Başkan Ercan dükkanların kapısını tek tek çaldı. Esnafların şikayet ve isteklerini dinleyerek not alan Başkan Ercan Sincan halkından dua istedi.

“Dualarınızla ayaktayız”

Gidilmedik yer gezmedik esnaf bırakmayan Başkan Ercan, "Yaşanabilir bir Sincan için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sizlerden tek isteğimiz dualarınızı eksik etmeyin" diye konuştu.

Başkan Ercan’ın ziyaretlerinden memnun kaldıklarını dile getiren esnaf ve vatandaşlar da dualarının Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ile olduğunu söyledi.