Diğer
Kategoriler
15 Mayıs 2018 12:10

Başkan Ercan Sincan halkının dualarıyla yoluna devam ediyor

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan AK Parti Sincan Seçim Koordinasyon Merkezi ile çalışmalarını hızlandırdı.

Başkan Ercan Sincan halkının dualarıyla yoluna devam ediyor

15 Mayıs 2018 12:10

Çalışmalar kapsamında Sincan’ı adım adım gezen Başkan Ercan ziyaret ettiği esnaf ve vatandaşların dualarını aldı.


Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan seçim çalışmalarına ara vermiyor. AK Parti Sincan Seçim Koordinasyon Merkezi ile iş birliği kapsamında sahalara inen Başkan Ercan, bu kez Plevne Mahallesini ziyaret etti. Başkan Ercan dükkanların kapısını tek tek çaldı. Esnafların şikayet ve isteklerini dinleyerek not alan Başkan Ercan Sincan halkından dua istedi.



“Dualarınızla ayaktayız”


Gidilmedik yer gezmedik esnaf bırakmayan Başkan Ercan, "Yaşanabilir bir Sincan için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sizlerden tek isteğimiz dualarınızı eksik etmeyin" diye konuştu.


Başkan Ercan’ın ziyaretlerinden memnun kaldıklarını dile getiren esnaf ve vatandaşlar da dualarının Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ile olduğunu söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
26
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç