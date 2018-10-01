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Başkan Ercan, vatandaşlarla çay içti, istişarelerde bulundu

Göreve geldiği günden beri esnafın ve vatandaşların sorunlarını bire bir dinlemeye ve bu doğrultuda çözümler üretmeye devam eden Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, vatandaşlarla çay içip istişarelerde bulundu.


Yoğun tempoda çalışmalarını sürdüren Başkan Ercan, hafta sonunu da piknik yapan vatandaşlar ile esnafa ayırıyor. Sincan parklarını gezen Ercan piknik yapan vatandaşların sofrasına konuk oldu, yoğun ilgi gösteren vatandaş ve çocuklarla fotoğraf çektirdi. Tek tek vatandaşlarla selamlaşan Ercan yaklaşan yerel seçimlere ilişkin istişarelerde bulunurken, vatandaşların derdine de kulak verdi. Ercan, “Esnafımızın sıkıntısı ve sorunları olduğu kadar vatandaşlarımızın da soruları ve talepleri var. Halkımızla görüş alışverişinde bulunmak, iç içe olmak beni mutlu ediyor” diye konuştu.


Sincan esnafının her zaman ve her fırsatta yanında olan Ercan iş yerleri, taksi ve dolmuş esnafını gezdi. Ziyaretlerinin kendilerini memnun ettiğini belirten esnaf, Ercan'ı “şeffaf ve ulaşılabilir Başkan” olarak tanımladı. Ercan da “Esnafımız ilçemizin can simididir. Esnafımızın sıkıntılarının giderilmesi demek ilçemizin de sıkıntılardan arınması demektir” sözleriyle esnafın önemini vurguladı.

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