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31 Temmuz 2018 17:57

Başkan Ercan ziyaret turunda

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ziyaret turlarına devam ediyor.

Başkan Ercan ziyaret turunda

31 Temmuz 2018 17:57

Sincan Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Başkan Ercan, Yenikent’te bulunan Alpler Jandarma Komando Tabur Komutanlığı, Fatih Mahallesi’nde bulunan EGO Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı 5. Bölge Şube Müdürlüğü, Dr. Nafız Körez Sincan Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Türkkanı’yı ziyaret etti.


Seçimlerin ardından ziyaret turlarını arttıran Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek Jandarma Binbaşı Durmuş Kıran ile istişarelerde bulundu. Ardından Yenikent’te bulunan Alpler Jandarma Komando Tabur Komutanlığını ziyaret eden Başkan Ercan görüş alışverişinde bulundu.


Sağlık alanındaki çalışmaları her daim destekleyen Başkan Ercan, Dr. Nafız Körez Sincan Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Türkkanı’yı makamında ziyaret etti. Sağlık çalışmaları hakkında istişarelerde bulunan Başkan Ercan Belediye olarak desteklerinin devam edeceğini vurguladı.


Başkan Ercan Ankara Büyükşehir Belediyesi bürokratlarını ağırladı. Toplantıda Başkan Ercan belediye faaliyetlerini ve projeleri paylaştı. Sincan’a dair hizmetler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.




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