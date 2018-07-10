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10 Temmuz 2018 10:42

Başkan Ercan’dan esnaf ziyareti

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan "Sincanımız ve vatandaşlarımız her şeyin en güzeline layık" dedi.

Başkan Ercan’dan esnaf ziyareti

10 Temmuz 2018 10:42


Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Göreve geldiği ilk andan itibaren esnaf ziyaretlerine önem veren Başkan Ercan Ayaş Caddesi, Bahçe Caddesi, Erkunt Caddesi, Emlak Sokak, Nur Sokak, Plevne Caddesi, Atatürk Caddesi, Vatan Caddesi, Lale Caddesi ile Onur Caddesi’nde vatandaşlarla buluştu. Vatandaş ve esnafla sık sık fotoğraf çektiren Ercan talepleri ve önerileri de ilgiyle dinledi.


"Vatandaşımızın ve esnafımızın görüşleri bizim için çok önemli" diyen Başkan Ercan esnaf ziyaretlerinin ardından ilçede mağaza ve restoran açılışına katıldı. Başkan Ercan "Hedefimiz en iyi hizmeti Sincanımıza ulaştırmak. Vatandaşımızdan aldığımız güç ve destekle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sincanımız ve vatandaşlarımız her şeyin en güzeline layık" ifadelerini kullandı.




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